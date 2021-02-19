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Факты / Lifestyle
Єлизавета Ловцова |
Сколько калорий в курице

Сколько калорий в курице

Куриное мясо считается идеальным продуктом для похудения. Положительное действие на организм человека обусловлено ​​богатым составом этого продукта. Курица имеет большое количество легкоусвояемого белка и аминокислот. Кроме того, в ее составе почти нет насыщенных жиров, а на 100 граммов курицы приходится всего лишь 113 калорий. При этом курица богата витаминами А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, микро- и макроэлементами.

Белок из курицы усваивается организмом человека гораздо легче, чем из говядины и свинины. Также это мясо чрезвычайно популярно среди диетологов и спортсменов, потому что в его составе имеется такая аминокислота, как глутамин. Она играет ключевую роль в увеличении мышечной массы.

Какая калорийность курицы и в чем заключается ее польза для организма человека — читайте в материале Фактов ICTV.

Калорийность курицы

Диетологи не зря советуют добавлять это мясо в свой рацион. Но перед тем, как употреблять его, необходимо понять, от чего зависит калорийность курицы.

Калорийность целой курицы составляет в среднем 230 ккал на 100 граммов.

Самая диетическая часть курицы — грудка. На 100 граммов сырого филе приходится лишь 155 калорий. Также 100 граммов курятины предусматривают: 12,6 г белков, 1,6 г жиров и лишь 0,9 г углеводов.

Калорийность куриного бедра составляет 180 ккал на 100 граммов, а в куриных крылышках она составит 190 ккал на 100 граммов.

Калорийность отварной и запеченной курицы

Калорийность белого мяса напрямую зависит от способа его приготовления.

Наибольшую пользу для организма человека несет отварное мясо. В нем сохраняются почти все полезные нутриенты.

Калорийность отварной курицы составляет 170 ккал на 100 граммов, а при запекании калорийность составит 190 ккал на 100 граммов.

Если вы хотите свести к минимуму калорийность курицы, то советуем употреблять ее без шкурки. В ней содержится большое количество жиров.

Наибольшую пользу для вашего организма принесет куриное филе. Калорийность отварного филе составляет 110 ккал на 100 граммов, а при запекании она составит 130 ккал на 100 граммов.

Калорийность жареной и тушеной курицы

Калорийность жареной курицы составляет в среднем 250 ккал на 100 граммов. При тушении калорийность составит 180 ккал на 100 граммов.

Как уменьшить вред от жареной курицы?

Перед приготовлением жареной курицы с нее необходимо полностью снять кожу и удалить подкожный жир. Жарить курицу лучше на гриле или в духовке, без использования масла и других жиров.

Калорийность курицы гриль

Калорийность курицы гриль составляет 240 ккал на 100 граммов.

Такой вариант приготовления сложно назвать диетическим, поскольку в такой курице содержится большое количество жиров и холестерина.

Калорийность плова с курицей

Калорийность плова с курицей составляет 230 ккал на 100 граммов. Это прекрасное блюдо, в котором есть все необходимые нутриенты для организма человека.

Калорийность шаурмы с курицей

Основным ингредиентом для вкусной шаурмы является мясо. От него же напрямую зависит калорийность этого блюда.

Средняя калорийность традиционной шаурмы с курицей составляет 186 ккал на 100 граммов.

Если вы хотите уменьшить калорийность блюда, то отличным вариантом будет использовать для заправки не майонез, а нежирную сметану.

Калорийность шаурмы со сметаной составляет 130 ккал на 100 граммов готового продукта.

Калорийность борща с курицей

В классическом варианте приготовления борщ является достаточно калорийным блюдом. Если вы не хотите отказывать себе в этом блюде, то отличной альтернативой станет борщ, сваренный на белом мясе.

В таком случае калорийность блюда снизится, а вкусовые качества борща сохранятся.

Калорийность борща, сваренного на курином бульоне, составляет всего 56 ккал на 100 граммов.

Калорийность салата Цезарь с курицей

Калорийность салата Цезарь с курицей составляет 180 ккал на 100 граммов.

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