Сколько калорий в курице

Калорийность курицы
Диетологи не зря советуют добавлять это мясо в свой рацион. Но перед тем, как употреблять его, необходимо понять, от чего зависит калорийность курицы.
Калорийность целой курицы составляет в среднем 230 ккал на 100 граммов.
Самая диетическая часть курицы — грудка. На 100 граммов сырого филе приходится лишь 155 калорий. Также 100 граммов курятины предусматривают: 12,6 г белков, 1,6 г жиров и лишь 0,9 г углеводов.
Калорийность куриного бедра составляет 180 ккал на 100 граммов, а в куриных крылышках она составит 190 ккал на 100 граммов.
Калорийность отварной и запеченной курицы
Калорийность белого мяса напрямую зависит от способа его приготовления.
Наибольшую пользу для организма человека несет отварное мясо. В нем сохраняются почти все полезные нутриенты.
Калорийность отварной курицы составляет 170 ккал на 100 граммов, а при запекании калорийность составит 190 ккал на 100 граммов.
Если вы хотите свести к минимуму калорийность курицы, то советуем употреблять ее без шкурки. В ней содержится большое количество жиров.
Наибольшую пользу для вашего организма принесет куриное филе. Калорийность отварного филе составляет 110 ккал на 100 граммов, а при запекании она составит 130 ккал на 100 граммов.
Калорийность жареной и тушеной курицы
Калорийность жареной курицы составляет в среднем 250 ккал на 100 граммов. При тушении калорийность составит 180 ккал на 100 граммов.
Как уменьшить вред от жареной курицы?
Перед приготовлением жареной курицы с нее необходимо полностью снять кожу и удалить подкожный жир. Жарить курицу лучше на гриле или в духовке, без использования масла и других жиров.
Калорийность курицы гриль
Калорийность курицы гриль составляет 240 ккал на 100 граммов.
Такой вариант приготовления сложно назвать диетическим, поскольку в такой курице содержится большое количество жиров и холестерина.
Калорийность плова с курицей
Калорийность плова с курицей составляет 230 ккал на 100 граммов. Это прекрасное блюдо, в котором есть все необходимые нутриенты для организма человека.
Калорийность шаурмы с курицей
Основным ингредиентом для вкусной шаурмы является мясо. От него же напрямую зависит калорийность этого блюда.
Средняя калорийность традиционной шаурмы с курицей составляет 186 ккал на 100 граммов.
Если вы хотите уменьшить калорийность блюда, то отличным вариантом будет использовать для заправки не майонез, а нежирную сметану.
Калорийность шаурмы со сметаной составляет 130 ккал на 100 граммов готового продукта.
Калорийность борща с курицей
В классическом варианте приготовления борщ является достаточно калорийным блюдом. Если вы не хотите отказывать себе в этом блюде, то отличной альтернативой станет борщ, сваренный на белом мясе.
В таком случае калорийность блюда снизится, а вкусовые качества борща сохранятся.
Калорийность борща, сваренного на курином бульоне, составляет всего 56 ккал на 100 граммов.
Калорийность салата Цезарь с курицей
Калорийность салата Цезарь с курицей составляет 180 ккал на 100 граммов.