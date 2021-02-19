Сколько калорий в курице

Куриное мясо считается идеальным продуктом для похудения. Положительное действие на организм человека обусловлено ​​богатым составом этого продукта. Курица имеет большое количество легкоусвояемого белка и аминокислот. Кроме того, в ее составе почти нет насыщенных жиров, а на 100 граммов курицы приходится всего лишь 113 калорий. При этом курица богата витаминами А, В1, В2, В5, В6, В9, В12, микро- и макроэлементами.

Белок из курицы усваивается организмом человека гораздо легче, чем из говядины и свинины. Также это мясо чрезвычайно популярно среди диетологов и спортсменов, потому что в его составе имеется такая аминокислота, как глутамин. Она играет ключевую роль в увеличении мышечной массы.

Какая калорийность курицы и в чем заключается ее польза для организма человека — читайте в материале Фактов ICTV.