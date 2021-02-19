Потепление в Украину придет уже завтра, 20 февраля. В западных и южных областях дневная температура воздуха повысится до +1 +5 градусов, на Закарпатье — до +7.

По прогнозам синоптика Натальи Диденко, на остальной территории Украины в течение дня ожидается от 0 до -5, в северных и северо-восточных областях местами до -8.

Она подчеркнула, что в ночь на субботу еще будет сильный мороз, а на воскресенье — уже умеренный.

— Днем в воскресенье практически повсеместно будет или около 0 градусов, или с “плюсами”, — добавила Диденко.

Больших снегопадов днем ​​в субботу и воскресенье синоптик не прогнозирует.

— Разве что какие-то частные снежные ячейки коснутся северных и восточных областей, но не существенно, — отметила она.

Диденко также рассказала о погоде в Киеве 20-21 февраля:

— В столицу идет потепление. Ближайшей ночью еще побудет мороз, до -13 -15 градусов, но уже завтра днем ​​столбики термометров поднимутся до 0 -2. В дальнейшем потепление усилится, — подытожила синоптик.

Погода в Украине на выходные

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют в субботу, 20 февраля, снег и мороз, а в воскресенье, 21 февраля, потепление и прекращения осадков.

Детальный прогноз погоды на выходные в Украине смотрите на Фактах ICTV.

Источник: Наталя Діденко