Отвоевал звание: Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире

Илон Маск второй раз в этом году стал самым богатым человеком в мире. Впервые он получил такое звание в январе 2021 года.

В обоих случаях это произошло из-за роста акций основанной Маском компании Tesla, которая специализируется на создании электрокаров. Сейчас его состояние оценивается в почти $200 млрд.

На втором месте в списке самых богатых людей в мире — основатель интернет-сервиса Amazon Джефф Безос, который неделей ранее отобрал это звание у Илона Маска. Состояние Безоса сейчас оценивается в $194 млрд.

Третье место традиционно занимает глава корпорации компьютерных технологий Microsoft Билл Гейтс с цифрой в более $136 млрд.

На четвертом месте — глава французской компании Louis Vuitton Moet Hennessy и бизнесмен Бернар Арно с состоянием в $115 млрд.

Пятое место получил основатель социальной сети Facebook американский программист и предприниматель Марк Цукерберг с цифрой в $102 млрд.

Безос покинет пост гендиректора Amazon

Amazon Джефф Безос уходит с должности гендиректора Amazon, которую он основал почти 30 лет назад. Безос планирует в дальнейшем участвовать в инициативах Amazon, но первоочередно предприниматель хочет сосредоточиться на других своих увлечениях.

Должность гендиректора займет Энди Яссы, который возглавляет бизнес облачных вычислений Amazon. По предварительным данным, смена произойдет во второй половине 2021 года.