19 февраля в Украине отмечают День государственного герба. 19 февраля 1992 года Верховная Рада утвердила тризуб в качестве малого герба Украины. Именно он стал главным элементом большого государственного герба Украины.

Всемирный день защиты морских млекопитающих или Всемирный день китов отмечается во многих странах 19 февраля.

Согласно церковному календарю, верующие 19 февраля чтят память преподобного Вуколы — первого епископа, служившего в Малой Азии.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Именины: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Максим, Мария, Марфа и Кристина.

Народные приметы на 19 февраля:

Если в этот день усилится мороз, то ждите бурную весну.

Оттепель в этот день — к плохому удою у коров.

Что нельзя делать 19 февраля:

В этот день нельзя выяснять у беременной женщины пол будущего ребенка.

Запрещено громко разговаривать и кричать.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат. Более того, именно в феврале мир отмечает самый романтичный праздник — День святого Валентина.