Какие праздники отмечают 20 февраля и кого нужно поздравить с днем ангела — читайте в материале.

20 февраля — какой сегодня праздник

20 февраля в Украине отмечают День памяти героев Небесной сотни. В этот день вспоминают всех протестующих, погибших на Майдане во время Революции достоинства в 2014 году.

Также 20 февраля православные чтят память преподобного Луки Элладского. Этот день считается особенным по той причине, что в храмах вспоминают одну из притч, рассказанных Иисусом Христом своим ученикам.

Кроме того, сегодня Всемирный день социальной справедливости (World Day of Social Justice), который отмечается ежегодно с 2009 года.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Именины 20 февраля

20 февраля именины празднуют Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария и Юлиан.

Приметы на 20 февраля

Ветер обещает хороший урожай зерновых культур.

Если солнце на закате окрашивается в багрянец, лето будет прохладным.

Что нельзя делать 20 февраля

Нельзя справлять свадьбу на Луку, ведь это поминальный день. Заключение брака 20 февраля – плохой знак.

Нежелательно женщинам носить платье зеленого цвета и совершать покупки – это сулит неприятности.

Последний месяц зимы уже почти подходит к концу. Но все же в календаре праздников на февраль 2021 еще осталось несколько дат, с которыми стоит поздравить друг друга. Посмотреть их можно в нашем материале.