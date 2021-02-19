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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

С днем ангела Кристины: красивые поздравления в СМС и открытках

День ангела Кристины отмечают несколько раз в году, в том числе 19 февраля. Имя Кристина с древнегреческого языка переводится как христианка.

день кристины

По характеру девушки с таким именем уверены в себе, добрые, умные и ласковые. Кристины болезненно реагируют на замечания и резкие высказывания.

Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и картинках с Днем ангела Кристины, чтобы вы поздравили дорогих вам женщин и девушек с таким именем.

День ангела Кристины — поздравления в картинках

Именины Кристины

Именины Кристины

Именины Кристины

Именины Кристины

Именины Кристины

Поздравления в СМС с днем ангела Кристины

***

Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

***

Будет пусть мешок удачи,
Счастья полная корзина,
Сумочка любви в придачу,
В общем, благ тебе, Кристина.

***

Очаровательная Кристина сегодня празднует именины! С днем ангела спешим поздравить и пожелания оставить. Быть милой, нежной, доброй, славной.

***

Милая Кристина, с праздником тебя!
Пожелать хочу я солнечного дня.
Я хочу, чтоб в жизни свет был и тепло,
Чтоб все исполнялось, чтоб тебе везло.

Церковные праздники в феврале 2021

Последний месяц зимы предусматривает немало важных церковных дат. Одно из важнейших — Сретение Господне, кроме того, в феврале празднуют неделю Мытаря и Фарисея, Иверской иконы Божией Матери и другие.

Смотрите подробный календарь церковных праздников на февраль 2021 на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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