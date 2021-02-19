PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Жителей Чехии обязали носить сразу две маски

Власти Чехии обязали граждан носить одновременно две медицинские маски в общественных местах.

Жителей Чехии обязали носить сразу две маски

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатни сообщил, что с 19 февраля в общественном транспорте, больницах и магазинах людям обязательно нужно носить две хирургические маски, одетые друг на друга, или же респираторы.

Правительство приняло такое решение для борьбы с распространением коронавируса, поскольку в Чехии продолжает ухудшаться ситуация с заболеванием.

Читайте
В Норвегии могут рекомендовать носить сразу две маски

В то же время врач общей гигиены Юлий Жигалов пояснил, что рекомендации относительно ношения сразу двух масок в общественных местах для борьбы с коронавирусом необоснованные.

Источник: iDNES

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка