Жителей Чехии обязали носить сразу две маски

Власти Чехии обязали граждан носить одновременно две медицинские маски в общественных местах.

Министр здравоохранения Чехии Ян Блатни сообщил, что с 19 февраля в общественном транспорте, больницах и магазинах людям обязательно нужно носить две хирургические маски, одетые друг на друга, или же респираторы.

Правительство приняло такое решение для борьбы с распространением коронавируса, поскольку в Чехии продолжает ухудшаться ситуация с заболеванием.

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В то же время врач общей гигиены Юлий Жигалов пояснил, что рекомендации относительно ношения сразу двух масок в общественных местах для борьбы с коронавирусом необоснованные.

Источник: iDNES