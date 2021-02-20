Чем отличаются суши от роллов

Наверное, каждый если не пробовал их, то слышал о суши и роллах. Японская кухня все больше набирает популярность не только в Украине, но и по всему миру.

Но какая же разница между суши и роллами? Или это одно и то же? Факты ICTV расскажут вам, чем же они отличаются.

Что такое суши

Суши — это традиционное блюдо в Японии. Выглядят они как длинная так называемая лепешка из риса, сверху которой кладут рыбу или другие морепродукты. Традиционно рыба должна быть сырой, а васаби и имбирь добавляют для противомикробного эффекта. Это уже европейцы немного видоизменили рецепт и начали рыбу мариновать и обжаривать.

Что такое роллы

Роллы — это разновидность суши, которые обязательно готовятся с помощью нори, спрессованных и высушенных водорослей. На нори кладутся рис, морепродукты, овощи и сыр, все это сворачивается рулетиком, а затем разрезается на части.

Чем отличаются суши и роллы

— Роллов за один раз можно нарезать несколько штучек, суши — готовятся поштучно;

— При изготовлении роллов всегда используется нори, а суши можно только перевязать тонкой лентой водорослей;

— Риса всегда добавляют больше в роллы, а в суши основным ингредиентом будет рыба.

Как готовить суши и роллы

Для приготовления нам обязательно понадобятся такие ингредиенты:

Рис с высоким содержанием клейковины

сахар

соль

японский уксус

нори

морепродукты

Для приготовления суши мы должны выложить руками овал из риса и положить на него рыбу, креветку или иной морепродукт. Также можем все скрепить лентой нори, но это по желанию.

Для приготовления роллов мы должны выложить на специальный бамбуковый коврик нори, а затем распределить по всей площади рис. Далее выкладываем начинку, в качестве нее можем использовать все, что угодно: рыбу, овощи или сыр (лучше всего подойдет филадельфия). Сворачиваем все рулетиком и разрезаем.

А главное помните, что в изготовлении любого блюда никто не запрещает нам экспериментировать.