Чем отличаются суши от роллов

Наверное, каждый если не пробовал их, то слышал о суши и роллах. Японская кухня все больше набирает популярность не только в Украине, но и по всему миру.
Но какая же разница между суши и роллами? Или это одно и то же? Факты ICTV расскажут вам, чем же они отличаются.
Что такое суши
Суши — это традиционное блюдо в Японии. Выглядят они как длинная так называемая лепешка из риса, сверху которой кладут рыбу или другие морепродукты. Традиционно рыба должна быть сырой, а васаби и имбирь добавляют для противомикробного эффекта. Это уже европейцы немного видоизменили рецепт и начали рыбу мариновать и обжаривать.
Что такое роллы
Роллы — это разновидность суши, которые обязательно готовятся с помощью нори, спрессованных и высушенных водорослей. На нори кладутся рис, морепродукты, овощи и сыр, все это сворачивается рулетиком, а затем разрезается на части.
Чем отличаются суши и роллы
— Роллов за один раз можно нарезать несколько штучек, суши — готовятся поштучно;
— При изготовлении роллов всегда используется нори, а суши можно только перевязать тонкой лентой водорослей;
— Риса всегда добавляют больше в роллы, а в суши основным ингредиентом будет рыба.
Как готовить суши и роллы
Для приготовления нам обязательно понадобятся такие ингредиенты:
- Рис с высоким содержанием клейковины
- сахар
- соль
- японский уксус
- нори
- морепродукты
Для приготовления суши мы должны выложить руками овал из риса и положить на него рыбу, креветку или иной морепродукт. Также можем все скрепить лентой нори, но это по желанию.
Для приготовления роллов мы должны выложить на специальный бамбуковый коврик нори, а затем распределить по всей площади рис. Далее выкладываем начинку, в качестве нее можем использовать все, что угодно: рыбу, овощи или сыр (лучше всего подойдет филадельфия). Сворачиваем все рулетиком и разрезаем.
А главное помните, что в изготовлении любого блюда никто не запрещает нам экспериментировать.