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Факты / Lifestyle
Тетяна Забожко |

До +4 днем и до -17 ночью: прогноз погоды в Украине на 20 февраля (КАРТА)

20 февраля в Украине теплее всего будет на Западе и Юге. На остальной территории погода все еще будет морозной и без существенных осадков. Ветер – преимущественно юго-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

прогноз погоди_погода

На Востоке дневная температура будет достигать до -4°, ночью – до -16°.

На Западе будет теплее. Днем столбики термометров будут подниматься до +4°, ночью ожидается мороз до -9°.

На Юге синоптики прогнозируют до +3° днем ​​и до -14° ночью.

На Севере дневная температура составит до -7°, ночная – до -19°.

В Центре днем 20 февраля ожидается незначительный мороз до -4°, ночью – до -17°.

В Киеве температура воздуха днем ​​составит до -3° днем, ночью – до -14°.

Погода 20 лютого

Прогноз погоды в Украине на выходные

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 21 февраля будет облачно везде, кроме западных областей. Там время от времени будет появляться солнце.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходные читайте в материале Фактов ICTV.

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