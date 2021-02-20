20 февраля в Украине теплее всего будет на Западе и Юге. На остальной территории погода все еще будет морозной и без существенных осадков. Ветер – преимущественно юго-западный, его скорость достигнет 5-10 м/с.

На Востоке дневная температура будет достигать до -4°, ночью – до -16°.

На Западе будет теплее. Днем столбики термометров будут подниматься до +4°, ночью ожидается мороз до -9°.

На Юге синоптики прогнозируют до +3° днем ​​и до -14° ночью.

На Севере дневная температура составит до -7°, ночная – до -19°.

В Центре днем 20 февраля ожидается незначительный мороз до -4°, ночью – до -17°.

В Киеве температура воздуха днем ​​составит до -3° днем, ночью – до -14°.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 21 февраля будет облачно везде, кроме западных областей. Там время от времени будет появляться солнце.

Подробный прогноз погоды в Украине на выходные читайте в материале Фактов ICTV.