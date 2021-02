NASA опубликовала цветные фото Марса с аппарата Perseverance

Национальное космическое агентство США NASA опубликовало цветные снимки с поверхности Марса. Фотографии прислал на Землю аппарат компании Perseverance, который накануне совершил посадку на “красную планету”.

Устройство Perseverance самостоятельно передвигается Марсом. Оно оборудовано многими камерами, микрофонами, а также специальным дроном.

В ближайшее время инженеры NASA смогут получить видеозапись с марсохода.

The moment that my team dreamed of for years, now a reality. Dare mighty things. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG

I love rocks. Look at these right next to my wheel. Are they volcanic or sedimentary? What story do they tell? Can’t wait to find out.#CountdownToMarshttps://t.co/7w3rbvbyoL pic.twitter.com/H3q1M0YJAd

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 19, 2021