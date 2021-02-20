21 февраля в мире отмечают ряд праздников. Согласно церковному календарю на 2021 год, в этот день также день ангела отмечают несколько обладателей красивых и милозвучных имен. Факты ICTV рассказывают, какие праздники 21 февраля и у кого именины в этот день.

21 февраля — какой сегодня праздник

21 февраля — Международный день родного языка, установленный ООН в 1999 году с целью содействия богатому культурному и языковому разнообразию. По данным ЮНЕСКО, в мире насчитывается около 6 тыс. языков, половине из них угрожает исчезновение.

А православные христиане в этот день чтят память святого Захария Серповидца. Такое прозвище пророк получил из-за сна, в котором увидел большой серп, летающий в воздухе. На самом деле это был свиток с откровениями от Господа.

В народе 21 февраля принято точить ножи — тогда весь год в доме будет достаток и удача.

Именины 21 февраля

Именины сегодня празднуют Захар, Федор, Степан и Макар.

Приметы на 21 февраля

Гром на Захария — к богатому урожаю и дождливому лету.

Собака качается в снегу — скоро придет тепло.

Мороз 21 февраля — зима скоро закончится.

Если на Захария холодно, март будет теплым.

Что нельзя делать 21 февраля

Следует избегать хирургических вмешательств, лучше перенести операцию на другой день.

Также не стоит ходить к стоматологу.

Календарь праздников на 2021 год

В Украине есть ряд неофициальных праздников, которые отмечают представители разных отраслей. Например, в 2021 году свой профессиональный праздник отмечают работники медицинской, охранной и образовательной сферы, а также представители других отраслей.

Согласно календарю неофициальных праздников 2021, в этом году празднуют Всемирный день комплимента, Всемирный день сна, Международный день танца, День матери, Всемирный день поцелуя, а также Международный день мира.