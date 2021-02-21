День ангела женщины с именем Галина празднуют несколько раз в год — 23 марта, 29 апреля и 23 февраля.

Имя Галина в греческой мифологии означает нимфу, которая олицетворяет чистое и спокойное море.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Днем ангела Галины 2021.

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К слову, Факты ICTV подготовили календарь с праздниками на март 2021. Этот месяц имеет одно государственный праздник — Международный женский день, который приходится на понедельник, а значит в украинском будет дополнительный выходной.