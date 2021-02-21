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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

День женского счастья 2021: что за праздник

21 февраля отмечается День женского счастья. Этот день принято проводить с улыбкой и только хорошим настроением.

цветы

Этот праздник создан для того, чтобы женщины получали больше положительных эмоций, а настроение улучшалось с каждой минутой.

В этот прекрасный день поздравления получают матери, жены, коллеги и даже просто знакомые.

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Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Было бы здорово, чтобы люди каждый день отмечали праздник счастья и любви. Однако, к сожалению, этот день всего лишь раз в году.

Девушкам в этот день нужно расслабиться и получить максимум удовольствия от жизни.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат.

Фото: Unsplash

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