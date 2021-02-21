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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Международный День женского счастья: поздравления в открытках

21 февраля отмечаем международный День женского счастья. В этот день нужно пожелать своим любимым женщинам, дочерям, матерям, коллегам и подругам счастья и напомнить о том, что они его достойны. Факты ICTV подготовили лучшие открытки для поздравления с этим замечательным праздником.

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Праздник установлен неофициально, отмечают его для того, чтобы важные для вас женщины получили больше положительных эмоции и непременно были счастливы.

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К открытке можно добавить букет цветов или искренние объятия, тогда праздник пройдет на все 100%.

Поздравления в открытках:

 

Международный день женского счастья в Украине: поздравления в открытках

Международный день женского счастья в Украине: поздравления в открытках

Международный день женского счастья в Украине: поздравления в открытках

Международный день женского счастья в Украине: поздравления в открытках

Международный день женского счастья в Украине: поздравления в открытках

Церковные праздники 2021

Если вы активно следите за православными праздниками и придерживаетесь традиций, Факты ICTV создали календарь, в котором собрали все важнейшие религиозные даты этого года.

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