Ежегодно весь мир 21 февраля отмечает Международный день родного языка. Этот праздник установили на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его ввели, чтобы способствовать языковому и культурному разнообразию.

Дату 21 февраля выбрали не случайно. Именно в этот день в 1952 году от пуль полицейских в Республике Бангладеш погибли студенты, которые вышли на акцию протеста в защиту своего родного языка бенгали, который требовали признать одним из государственных.

Для каждого народа язык — это не только способ общения. Это еще и важная составляющая национального сознания человека. Украинский язык — один из самых мелодичных, древнейших и богатейших языков в мире.

В Международный день родного языка Факты ICTV напоминают колоритные украинские слова, которые точно пополнят ваш словарный запас.

Назирці — идти вслед за кем-то, не отставая. Не выпускать из виду, незаметно для других, украдкой.

Яремчук назирці, але здалеку йшов за Когутом і не знав, як йому бути (Іван Цюпа).

Пантофлі — мягкие комнатные туфли, тапочки, обычно без каблуков.

Він хитнув ногою, і пантофля звалилася. Всі побачили голу ніженьку, навіть без шкарпеток (Агатангел Кримський).

Слоїк — высокий сосуд из стекла, глины, фаянса; почти цилиндрической формы с немного суженной верхней частью; стеклянная, глиняная или фаянсовая банка.

На верхніх поличках знаходжу в слоїках макарони, сушені груші й халву у круглих дерев’яних коробках (Михайло Коцюбинський).

Комиза — капризный человек, привереда.

Вони повинні вередувати, перебирати, закатувати істерики й скандали, жбурляти одяг, зривати скатерки, здирати простирадла, здобути врешті реноме комизи й вереди (Юрко Іздрик).

Путівець — полевая дорога между селами.

Фашистські льотчики нещадно обстрілювали дороги. Тому біженці йшли не по шосе, а здебільшого путівцями (Павло Автомонов).

Замислівка — затейница, человек, который любит что-то придумывать.

То то ж була вигадчиця, то то ж була замислівка! (Марко Вовчок).

Банькатий — лишком выпуклый, выпученный (о глазах).

Банькаті, немов аж підпухлі очі боярина ніби хотіли проникнути в душу (Іван Ле).

Обогатившись знаниями, вы можете проверить, насколько хорошо знаете украинский язык. Для этого нужно пройти наш запутанный тест.

После него вы точно сможете определить свой уровень знаний родного языка.