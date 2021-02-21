Погода на 21 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

21 февраля в Украине синоптики прогнозируют незначительное потепление, однако в стране остается холодная погода.

Ожидается снег в некоторых областях, однако в то же время на территории страны в течение дня будет светить солнышко.

Также в некоторых местностях ожидается снег как днем, так и ночью. Синоптики советуют украинцам тепло одеваться, чтобы защитить свое здоровье.

Днем на территории Украины на юге температура до +4, на востоке до +1, в центре до +3, на севере до +4, на западе до +5. В Киеве ясная погода, температура — от +1 до +3.

Ночью значительно похолодает, в некоторых областях температура снизится до девяти градусов.

На юге ночью будет похолодание до -4, на востоке до -9, в центре до -3, на севере до -4, на западе до -8. В Киеве температура от 0 до -2.

Когда будет весенняя погода

2 февраля сурок-предсказатель Тимка III спрогнозировал, когда в Украину придет весна в 2021 году. В мире существует примета будить сурка 2 февраля для того, чтобы зверь мог предсказать, когда наступит весенняя погода.

Также благодаря этой традиции сурок может спрогнозировать, когда ждать потепления в Украине. Согласно предсказанию Тимка III, в Украине будет ранняя весна. Примерно к середине марта на территории страны начнется тотальное потепление.