22 февраля отмечают сразу несколько праздников, в частности Международный день поддержки жертв преступлений.
Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Великобритании опубликовало Хартию жертв преступлений.
Также сегодня отмечается Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.
22 февраля почитается память святых Панкратия и Никиты. В этот день крестьяне плели лапти из лыка и льна. В народе считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то она быстро уйдет.
Именины 22 февраля отмечают Геннадий, Иннокентий, Иван, Петр, Василий и Тихон.
Приметы на 22 февраля:
- Очень темная ночь – к окончанию зимы.
- Шумит лес – к быстрому теплу.
- Оттепель – зима не уйдет еще очень долго.
Что нельзя делать 22 февраля:
- Ссориться.
- Выходить вечером из дома.
Календарь праздников на март
В календаре праздников на март на 2021 год есть только один государственный праздник — Международный женский день.
8 марта припадает на понедельник, так что у украинцев будет дополнительный выходной.
Детальное календарь праздников на март 2021, читайте на сайте Факты ICTV.