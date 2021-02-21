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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Какой праздник 22 февраля

22 февраля отмечают сразу несколько праздников, в частности Международный день поддержки жертв преступлений.

Какой праздник сегодня, 22 февраля

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Великобритании опубликовало Хартию жертв преступлений.

Также сегодня отмечается Всемирный день размышлений и День основателей движения скаутов.

22 февраля почитается память святых Панкратия и Никиты. В этот день крестьяне плели лапти из лыка и льна. В народе считалось, что если начать лечить болезнь на Панкратия, то она быстро уйдет.

Именины 22 февраля отмечают Геннадий, Иннокентий, Иван, Петр, Василий и Тихон.

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Календарь государственных праздников на 2021 год

Приметы на 22 февраля:

  • Очень темная ночь – к окончанию зимы.
  • Шумит лес – к быстрому теплу.
  • Оттепель – зима не уйдет еще очень долго.

Что нельзя делать 22 февраля:

  • Ссориться.
  • Выходить вечером из дома.

Календарь праздников на март

В календаре праздников на март на 2021 год есть только один государственный праздник — Международный женский день.

8 марта припадает на понедельник, так что у украинцев будет дополнительный выходной.

Детальное календарь праздников на март 2021, читайте на сайте Факты ICTV.

Фото: Dreamstime

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