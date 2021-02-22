22 февраля — День ангела Геннадия. Что означает имя, а также поздравления с именинами смотрите на Фактах ICTV.

Значение имени Геннадий

Это имя имеет древнегреческие корни. По одной из версий, оно означает благородный, по другой — род, связь с родом.

Раньше это имя было очень популярно в Украине, однако сейчас родители не так часто называют так своих детей. Геннадии с детства обладают озорным характером, они очень подвижны, любознательны.

Однако также они очень аккуратны и чистоплотны, что может перерастать в нездоровый перфекционизм.

Поздравления с Днем ангела Геннадия в СМС

***

Гена, по жизни таким и оставайся,

Удачу ловко покоряй.

С Днем ангела тебя я поздравляю,

Задора й хватки не теряй!

***

Пусть планета крутится,

Стрелки часов бегут.

У тебя, Гена, все сбудется,

Пусть ангелы берегут.

***

Гена, пожелать хочу удачи,

Быть таким, как есть, всегда,

Пусть всегда под маркой счастья

Светлые идут года.

Читайте Церковный календарь на февраль 2021

Поздравления с Днем ангела Геннадия в открытках

Православный календарь на 2021 год

По церковному календарю, самый большой праздник года — Пасха.

В 2021-м его будут праздновать 2 мая.

Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.