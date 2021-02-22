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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Геннадия: лучшие поздравления в СМС и открытках

22 февраля — День ангела Геннадия. Что означает имя, а также поздравления с именинами смотрите на Фактах ICTV.

День ангела Геннадия: лучшие поздравления в СМС и открытках

Значение имени Геннадий

Это имя имеет древнегреческие корни. По одной из версий, оно означает благородный, по другой — род, связь с родом.

Раньше это имя было очень популярно в Украине, однако сейчас родители не так часто называют так своих детей. Геннадии с детства обладают озорным характером, они очень подвижны, любознательны.

Однако также они очень аккуратны и чистоплотны, что может перерастать в нездоровый перфекционизм.

Поздравления с Днем ангела Геннадия в СМС

***

Гена, по жизни таким и оставайся,
Удачу ловко покоряй.
С Днем ангела тебя я поздравляю,
Задора й хватки не теряй!

***

Пусть планета крутится,
Стрелки часов бегут.
У тебя, Гена, все сбудется,
Пусть ангелы берегут.

***

Гена, пожелать хочу удачи,
Быть таким, как есть, всегда,
Пусть всегда под маркой счастья
Светлые идут года.

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Фото: Pixabay

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