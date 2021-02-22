22 февраля — День ангела Геннадия. Что означает имя, а также поздравления с именинами смотрите на Фактах ICTV.
Значение имени Геннадий
Это имя имеет древнегреческие корни. По одной из версий, оно означает благородный, по другой — род, связь с родом.
Раньше это имя было очень популярно в Украине, однако сейчас родители не так часто называют так своих детей. Геннадии с детства обладают озорным характером, они очень подвижны, любознательны.
Однако также они очень аккуратны и чистоплотны, что может перерастать в нездоровый перфекционизм.
Поздравления с Днем ангела Геннадия в СМС
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Гена, по жизни таким и оставайся,
Удачу ловко покоряй.
С Днем ангела тебя я поздравляю,
Задора й хватки не теряй!
***
Пусть планета крутится,
Стрелки часов бегут.
У тебя, Гена, все сбудется,
Пусть ангелы берегут.
***
Гена, пожелать хочу удачи,
Быть таким, как есть, всегда,
Пусть всегда под маркой счастья
Светлые идут года.
Поздравления с Днем ангела Геннадия в открытках
Православный календарь на 2021 год
По церковному календарю, самый большой праздник года — Пасха.
В 2021-м его будут праздновать 2 мая.
Подробный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите на Фактах ICTV.