День ангела Валентины 23 февраля: поздравления и значение имени

День ангела Валентины празднуют несколько раз в году, в том числе 23 февраля. Имя Валентина означает сильная, здоровая и происходит от мужского имени Валентин.

Девушки с таким именем обычно отличаются искренностью, бескорыстием и щедростью. Валентины — очень вспыльчивые по характеру, они могут быть агрессивными, однако через несколько минут сами придут мириться.

Факты ICTV подготовили поздравления в СМС и открытках, чтобы вы могли поздравить девушек и женщин по имени Валентина.

СМС-поздравления с днем ангела Валентины

***

Валюша! Валентина!

Ты так неотразима,

Изящна, сногсшибательна,

Умна и обаятельна!

Приветлива, общительна

И просто восхитительна!

Достойна уважения

За все свои стремления!

За труд и понимание,

За все свои старания,

За ласку и заботу,

За лучшую работу!

Прими же поздравления,

Почет и уважение!

Всех благ, тебе, Валюшечка!

Ты просто ангел, душечка.

***

Будь счастливой, Валентина,

И за хвост держи успех,

И своей улыбкой дивной

Восхищай и радуй всех!

И грустить не думай даже,

Веселей шагай вперед,

И вослед пусть каждый скажет:

Вот красавица идет!

***

На душе моей светло –

Знаю я причину:

Время, наконец, пришло

Поздравить Валентину.

Я у неба попрошу

Для тебя сияния,

Пусть исполнятся сегодня

Все твои желания.

Море радости и смеха

Этот день пусть принесет,

Пусть с удачей и успехом

Счастье в дом к тебе придет.

***

Дорогая Валентина,

Поздравляем мы тебя!

Будь всегда во всем активна,

Не болей ты никогда.

Пусть проходят беды мимо,

И боятся пусть враги,

Чтоб была ты духом сильной,

Исполнялись все мечты.

Плюс здоровья, плюс удачи,

Верных, преданных друзей,

Быть счастливой, не иначе,

Лишь приятных новостей.

***

Сильной быть необходимо

В непростые времена.

Валентине эта сила

От рождения дана.

И в работе ты успешна,

И семьей своей любима,

Так что беды и несчастья

Пусть себе шагают мимо.

Только радость, только счастье

Пусть найдут к тебе дорогу

И для нашей Валентины

Станут доброю подмогой!

***

Валентина, поздравленья тебе

Я с любовью большой отправляю,

Добрых встреч и везенья в судьбе

В твой День ангела я пожелаю.

Чтоб успех за тобой по пятам

По дорогам любым направлялся,

И чтоб день неизменно всегда

Лишь с улыбки твоей начинался!

***

Тебе пожелать очень хочется, Валя,

Чтоб ты, словно роза, все время цвела,

Чтобы мечты все реальностью стали,

Чтобы всегда ты счастливой была!

Пускай будет все: и любовь неземная,

И много здоровья, друзей и подруг,

Тебе лишь добра я, Валюша, желаю,

Пускай только радость тебя ждет вокруг!

***

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