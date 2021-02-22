Погода на неделю в Украине с 22 по 26 февраля 2021

Погода в Украине в последнюю неделю февраля, с 22 до 26 числа, будет теплой, только ночью в течение всей недели столбики термометров будут опускаться ниже нуля.
Погода в понедельник, 22 февраля
В первый день недели в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем. На остальной территории Украины – без осадков.
Дневная температура воздуха на Западе и Юге достигнет 9°, ночная – до -7°.
Погода во вторник, 23 февраля
Во вторник днем в восточных областях Украины будет до -11°, а также будет идти снег в течение всех суток. Тогда как в западных областях температура воздуха прогреется местами до +12°. Также синоптики прогнозируют небольшую облачность.
Погода в среду, 24 февраля
В среду пройдет снег на Севере, в Центре и на Юге. Холоднее всего будет на Востоке. Там днем будет до -9° днем и до -19° ночью. На Западе будет тепло и днем – до +14°, и ночью – до +2°.
Погода в четверг, 25 февраля
25 февраля все еще будет морозно на Востоке – до -4° днем и до -10° ночью. На остальных территориях – до +13° днем и до -6° ночью.
Погода в пятницу, 26 февраля
В пятницу будет тепло во всех областях Украины. Столбики термометров покажут до +13° днем и от -9° до +1° ночью. Осадков синоптики не прогнозируют.
Прогноз погоды на 2021 год
По прогнозам ученых из Метеорологического бюро Великобритании, температура Земли в 2021 году будет на 0,91-1,15° выше, чем в 1850-1900 годах. Средняя температура составит 1,03°.
2021 год может стать седьмым по счету, который приблизится к вышеупомянутой отметке или превысит ее.
Подробнее о прогнозе погоды на 2021 год читайте в материале Фактов ICTV.