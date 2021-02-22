Погода на неделю в Украине с 22 по 26 февраля 2021

Погода в Украине в последнюю неделю февраля, с 22 до 26 числа, будет теплой, только ночью в течение всей недели столбики термометров будут опускаться ниже нуля.

Погода в понедельник, 22 февраля

В первый день недели в Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях синоптики прогнозируют небольшой снег с дождем. На остальной территории Украины – без осадков.

Дневная температура воздуха на Западе и Юге достигнет 9°, ночная – до -7°.

Погода во вторник, 23 февраля

Во вторник днем ​​в восточных областях Украины будет до -11°, а также будет идти снег в течение всех суток. Тогда как в западных областях температура воздуха прогреется местами до +12°. Также синоптики прогнозируют небольшую облачность.

Погода в среду, 24 февраля

В среду пройдет снег на Севере, в Центре и на Юге. Холоднее всего будет на Востоке. Там днем ​​будет до -9° днем ​​и до -19° ночью. На Западе будет тепло и днем – до +14°, и ночью – до +2°.

Погода в четверг, 25 февраля

25 февраля все еще будет морозно на Востоке – до -4° днем ​​и до -10° ночью. На остальных территориях – до +13° днем ​​и до -6° ночью.

Погода в пятницу, 26 февраля

В пятницу будет тепло во всех областях Украины. Столбики термометров покажут до +13° днем ​​и от -9° до +1° ночью. Осадков синоптики не прогнозируют.

Прогноз погоды на 2021 год

По прогнозам ученых из Метеорологического бюро Великобритании, температура Земли в 2021 году будет на 0,91-1,15° выше, чем в 1850-1900 годах. Средняя температура составит 1,03°.

2021 год может стать седьмым по счету, который приблизится к вышеупомянутой отметке или превысит ее.

Подробнее о прогнозе погоды на 2021 год читайте в материале Фактов ICTV.