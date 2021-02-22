Основатели приложения Clubhouse, которое никак не запустят в полном объеме, разрабатывают способы монетизации в социальной сети. А пока они разбираются с этим, большие компании уже сосредоточились на формировании своей целевой аудитории в новой соцсети. Как это происходит, а также, в какие скандалы угодил Clubhouse — расскажут Факты ICTV.

Все уже придумано задолго до вас — монетизация в Clubhouse

Команда Clubhouse, в которую входит всего девять сотрудников, готовит способы монетизации в сети, но пока ни один из них не заработал. Однако предприимчивые пользователи уже нашли некие способы подзаработать в Clubhouse.

Первый и самый очевидный вариант — комнаты с платным входом. Также можно запускать спонсорские комнаты — чтобы кто-то оплачивал ваше вещание. Например, бренд кофе хочет рекламу на Clubhouse.

Как вариант, там можно проводить конференции со спикерами, модераторами, а за вход брать деньги.

Также никто не отрицает, что может появиться новая профессия — модератор в Clubhouse, который будет создавать беседы, находить необычные темы и приглашать интересных людей.

Подключаемся! ICTV на Clubhouse

Для счастливчиков, нашедших заветные инвайты, канал ICTV создал свои уютные комнаты на Clubhouse.

Пользователи уже могут прослушать комедийные шоу телеканала, в частности Дизель шоу.

Как увеличить количество клиентов за счет Clubhouse — А-Банк рассказывает

А-Банк и других решил порадовать, и о себе не забыл. Так, учреждение предлагает инвайты за регистрацию в мобильном приложении АБанк24.

Что для этого нужно?

Скачиваем приложение АБанк24 на AppleStore;

Регистрируемся и активируем зеленую карту;

Пишем в поддержку приложения Хочу в Клаб.

Клиентам банка достаточно просто написать в чат поддержки Хочу в Клаб.

Кроме того, для тех, кто не воспользовался своим инвайтов, банк предлагает 200 грн, чтобы выкупить его обратно.

Позови меня с собой: как “Пугачева” покоряла Clubhouse

Clubhouse еще и запустить толком не успели, а там уже плодятся фейки. Самый громкий, пожалуй, связан с так называемой Аллой Пугачевой.

Алла Борисовна присоединилась к одной из бесед и начала отвечать на вопросы слушателей. Один из вопросов: С кем бы вы хотели спеть в дуэте? Пугачева, не задумываясь, ответила, что со Светланой Лободой.

На вопрос о том, как похудеть, Пугачева ответила в три слова: Обратись к диетологу.

Более того, Пугачева не постеснялась и даже спела для слушателей Clubhouse песню Позови меня с собой. Может, трек — намек на редкие инвайты, ведь в приложение можно попасть только, если вас туда кто-то позовет и пришлет приглашение.

Однако, как бы не радовались пользователи Clubhouse, это была подставная Пугачева. И муж Примадонны Максим Галкин, и ее концертный директор Елена Чупракова подтвердили, что пользователи в соцсети точно общались с кем-то другим.

Никогда такого не было и вот опять: Роскомнадзор выдвинул требование к Clubhouse

Камнем преткновения стал российский пропагандист Владимир Соловьев, которого уж больно быстро заткнули в Clubhouse. Мужчина, называющий себя журналистом, зашел в соцсеть, создал беседу под названием Почему не взлетела квир-революция в России? Для тех, кто не знает, квир — это термин для обозначения людей, которые относятся к сексуальным меньшинствам. Однако вскоре на его аккаунт массово начали жаловаться пользователи, и Соловьева заблокировали.

17 февраля 2021 года Роскомнадзор потребовал от сервиса Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Владимира Соловьева.

В Роскомнадзоре считают, что это “нарушает права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение”. Звучит как шутка, ведь именно Роскомнадзор долгое время пытался заблокировать Telegram.

Кстати, Clubhouse они еще и штрафом в один млн рублей угрожают.

Феномен Clubhouse или острое желание прикоснутся к тем, кто недосягаем

По сути, масштабная волна популярности пришла к Clubhouse после того, как бизнесмен Илон Маск заявил, мол, он уже зарегистрировался и даже протестил соцсеть.

Clubhouse позволяет пообщаться с самыми разными людьми на разные темы, в частности со звездами.

Если тот же Instagram или Facebook — это более односторонняя связь, так как знаменитости там редко себе фривольности позволяют, то Clubhouse такой себе openspace.

Однако пока под вопросом, как же проверить, с кем ты говоришь там, ведь вы просто не видите, кто находится по ту сторону экрана.

Второй фактор — пандемия, куда без нее в наше время. Люди больше сидят дома, меньше общаются с другими людьми и путешествуют. А Clubhouse — просто возможность лишний раз выговориться.

Также под вопросом судьба Clubhouse, ведь ранее уже были подобные проекты, которые или не выдерживали конкуренции, или аудитория попросту теряла к ним интерес.

Так, Yik Yak — приложение с анонимными чатами для студентов — привлекло $73 млн от инвесторов и оценивалось в $400 млн, но проект закрыли. Snapchat просто увел всю аудиторию оттуда.

В 2010 году стал популярным анонимный видеочат для незнакомцев Chatroulette, но участники начали там появляется голыми, и проект свернули.

Некоторые люди считают, что Clubhouse отличная аудио-альтернатива Twitter, поэтому у приложения есть все шансы занять свое место под солнцем.

Ну и третий вариант, то что приложение в качестве разработки просто выкупит другая компания. Например, тот же Spotify, где все еще нет функции живого общения.

Что такое Clubhouse, инвайты и к чему такая секретность

В начале февраля 2021 года Google начали разрывать запросы Что такое Clubhouse, зачем нужны инвайты и другие. Чтобы далеко не ходить, переходите по ссылке и читайте все, что сейчас известно о секретной соцсети.

К слову, Clubhouse доступен для скачивания только пользователям iPhone.