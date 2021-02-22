Perseverance прислал на Землю первое видео и аудио с Марса

Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA, который 18 февраля совершил удачную посадку на Марсе, прислал на Землю первое видео и аудио с планеты.
Всего на борту марсохода находится 23 видеокамеры. Они поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу.
Также на ровере есть два микрофона, которые позволяют записывать звук, не искажая его.
По состоянию на 22 февраля марсоход Perseverance отправил уже более 20 тыс. фото с Красной планеты, однако видео и аудиозапись отправил впервые.
В NASA также сообщили, что все системы ровера Perseverance работают нормально.
Марсоход Perseverance
18 февраля 2021 года американское аэрокосмическое агентство NASA посадило на Марс ровер Perseverance. Марсоход покинул Землю 30 июля 2020 года, а спустя более чем полгода совершил удачную на Марс.
Посадка Perseverance прошла в прямом эфире. Марсоход сел на Марс за семь минут — именно столько времени ему понадобилось, чтобы войти в атмосферу и приземлиться на поверхность планеты.
Во время посадки орбитальная станция делала фотографии планеты и отправляла их в центр управления NASA, которые впоследствии опубликовали в сети.