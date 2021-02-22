Perseverance прислал на Землю первое видео и аудио с Марса

Марсоход американского аэрокосмического агентства NASA, который 18 февраля совершил удачную посадку на Марсе, прислал на Землю первое видео и аудио с планеты.

Всего на борту марсохода находится 23 видеокамеры. Они поддерживают масштабирование и реалистичную цветопередачу.

Также на ровере есть два микрофона, которые позволяют записывать звук, не искажая его.

По состоянию на 22 февраля марсоход Perseverance отправил уже более 20 тыс. фото с Красной планеты, однако видео и аудиозапись отправил впервые.

В NASA также сообщили, что все системы ровера Perseverance работают нормально.

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Марсоход Perseverance

18 февраля 2021 года американское аэрокосмическое агентство NASA посадило на Марс ровер Perseverance. Марсоход покинул Землю 30 июля 2020 года, а спустя более чем полгода совершил удачную на Марс.

Посадка Perseverance прошла в прямом эфире. Марсоход сел на Марс за семь минут — именно столько времени ему понадобилось, чтобы войти в атмосферу и приземлиться на поверхность планеты.

Во время посадки орбитальная станция делала фотографии планеты и отправляла их в центр управления NASA, которые впоследствии опубликовали в сети.