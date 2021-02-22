Погода на 22 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 22 февраля должен быть преимущественно солнечной, но местами возможны осадки.
В западных областях страны синоптики прогнозируют потепление до +9 градусов днем и до -7 ночью. Погода будет солнечная, местами хмарно.
В северных областях Украины предусматривается средняя температура +5 градусов днем и -2 ночью.
На Востоке столбик термометра днем поднимется не выше +6 градусов, а ночью опустится до -3.
В южных областях синоптики прогнозируют потепление до +9 днем и до +2 ночью.
Погода на февраль
По прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.
Относительно морозов – последний месяц зимы ожидается мягче января.
Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.