Погода на 22 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 22 февраля должен быть преимущественно солнечной, но местами возможны осадки.

В западных областях страны синоптики прогнозируют потепление до +9 градусов днем ​​и до -7 ночью. Погода будет солнечная, местами хмарно.

В северных областях Украины предусматривается средняя температура +5 градусов днем ​​и -2 ночью.

На Востоке столбик термометра днем ​​поднимется не выше +6 градусов, а ночью опустится до -3.

В южных областях синоптики прогнозируют потепление до +9 днем ​​и до +2 ночью.

Погода на февраль

По прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Относительно морозов – последний месяц зимы ожидается мягче января.

Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.