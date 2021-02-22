29 июля 2020 года по церковному календарю празднуют именины Валентины. Это имя латинского происхождения и в переводе означает: сильная, здоровая, жизнеспособна.

А еще все женщины с этим именем очень хорошие и человечные.

Если среди ваших близких и друзей есть женщины с таким именем, поздравьте их с именинами стихотворением или СМС из подборки Фактов ICTV.

***

Валентине – радости и счастья

В именины хочется желать,

И любви огромной и манящей,

И суметь в руках ее держать.

Будь красивой, доброй и веселой,

В жизни не сдавайся никогда,

Коль споткнулась – поднимайся снова,

Только лишь вперед иди всегда!

***

У тебя сегодня праздник, Валентина,

И поздравить я тебя спешу.

Я желаю мудрой быть и сильной,

SMS-кой я тебя прошу:

Просто, будь счастливой и успешной,

Ведь сильна ты именем своим!

Только годы пусть идут неспешно,

Никогда не поддавайся им!

Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год

***

Все перья из хвоста павлина

С твоею не сравнятся красотой,

Сестра моя, сестренка Валентина –

Красавица и умница, с тобой

Любой бы счастлив стал и светел!

Но в именины в прочем не о том –

Желаю я тебе, чтоб беды – в пепел!

А счастье в доме черпалось ведром!

***

В День ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

Любимая, пусть сбудутся надежды,

Мечты твои, капризы и желанья.

Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,

Забудешь ты о разочарованьях.

***

Валентина, Валечка, Валюша,

Ты всегда чужие греешь души,

Ты всегда торопишься помочь,

Безотказно руку подашь,

Весела, заботлива, игрива,

И щедра на радость и на диво,

Пусть тебе сопутствует успех

И всегда звучит твой чистый смех!

Календарь церковных праздников на август 2020

В церковном календаре на август 2020 семь больших праздников. В этом месяце чтят память пророка Ильи и память трех святынь Животворящего Креста Господня. Также чествуют Успения Пресвятой Богородицы 28 августа.

14 августа начинается Успенский пост. Заканчивается он 27 августа.

Список церковных праздников на август 2020 смотрите на Фактах ICTV.