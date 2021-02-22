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Факты / Lifestyle
Марія Степанюк |

Размером со стадион: 22 февраля мимо Земли пролетит астероид

К Земле 22 февраля приблизится астероид 2020 XU6 размером со стадион, и еще несколько небольших астероидов.

Метеорит

По информации научно-исследовательского центра NASA JPL, размер космического объекта 2020 XU6 составляет 213 метров.

Он приблизится к планете на расстояние более 4 млн км.

Также 22 февраля к Земле на расстояние около 5,6 млн км приблизится астероид 2020 BV9, размер которого составляет 23 м, и на 6,9 млн км — астероид +2021 CC5, диаметр которого составляет 40 м.

22 января NASA сообщало, что мимо Земли пролетит космический камень, известный как 2020 YE5, размером 55 метров. Он должен был пролететь на расстоянии около 400 тыс. км от Земли.

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Поскольку пролет астероида был достаточно близок с поверхностью Земли, астронавты определили его как объект, что сближается с Землей (NEO), но исключили вероятность его столкновения с планетой.

Источник: NASA

Фото: Depositphotos

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