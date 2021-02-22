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Факты / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Благоприятные дни для свадьбы в 2021 году — список

2021 год — благоприятный для планирования и проведения свадеб, поскольку он не високосный.

Благоприятные дни для свадьбы в 2021 году — список

Однако в течение года, согласно церковному календарю, есть более удачные даты для регистрации брака и венчания. Так, в 2021 году парам рекомендуют жениться в феврале и мае. А вот вступать в брак не стоит в апреле и декабре.

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Свадьба в 2021 году: позволяет ли карантин и самые благоприятные дни

Благоприятные дни для свадьбы в 2021 году:

  • январь: 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;
  • февраль: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;
  • март: 1, 3, 5;
  • апрель: 0 (с 15 марта по 1 мая продлится Великий пост перед Пасхой);
  • май: 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 31;
  • июнь: 2, 4, 7, 11, 14, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25;
  • июль: 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30;
  • август: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13, 29, 30;
  • сентябрь: 1, 3, 6, 8, 13, 15, 17, 22, 24, 29;
  • октябрь: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 29, 31;
  • ноябрь: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26;
  • декабрь: 0 (с 28 ноября по 6 января продлится Рождественский пост).

2021-календар весіль

Календарь православных праздников на 2021 год

Вступать в брак парам не рекомендуют в определенные праздники или же в дни, когда принято поститься.

Все эти даты можно найти в календаре церковных праздников на 2021 год.

Больше рекомендаций парам по поводу проведении свадеб смотрите на Фактах ICTV.

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