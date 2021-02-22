Китайская компания Huawei представила новый смартфон Huawei Mate X2, который имеет гибкий дисплей.

Устройство станет одним из первых смартфонов Huawei, который сможет работать на собственной операционной системе HarmonyOS.

Некоторые из ключевых функций Mate X2:

внешний и внутренний экран, который отображается, если телефон разложен;

внешний дисплей составляет 6,45 дюйма, а внутренний — 8 дюймов;

задняя камера с 4 датчиками масштабирования и глубины;

процессор — Kirin 9000, фирменный чип Huawei.

Версия с внутренней памятью 256 Гб будет стоить от $2 785 (77,6 тыс. грн), а модель в 512 Гб стартует от $2 900.

Продажа начнется в Китае уже с 25 февраля. В то же время компания не объявила, будет ли устройство также доступено на международных рынках.

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