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Факты / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Своя операционная система и гибкий экран: Huawei представила новый смартфон

Китайская компания Huawei представила новый смартфон Huawei Mate X2, который имеет гибкий дисплей.

Huawei

Устройство станет одним из первых смартфонов Huawei, который сможет работать на собственной операционной системе HarmonyOS.

Некоторые из ключевых функций Mate X2:

  • внешний и внутренний экран, который отображается, если телефон разложен;
  • внешний дисплей составляет 6,45 дюйма, а внутренний — 8 дюймов;
  • задняя камера с 4 датчиками масштабирования и глубины;
  • процессор — Kirin 9000, фирменный чип Huawei.

Версия с внутренней памятью 256 Гб будет стоить от $2 785 (77,6 тыс. грн), а модель в 512 Гб стартует от $2 900.

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Продажа начнется в Китае уже с 25 февраля. В то же время компания не объявила, будет ли устройство также доступено на международных рынках.

Бюджетные смартфоны

Если вы решили обновить свой смартфон, Факты ICTV собрали для вас 10 лучших телефонов до 10 тыс. гривен.

В подборке есть телефоны брендов Huawei, Xiaomi, Samsung и Redmi.

Источник: CNBC

Фото: Dreamstime

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