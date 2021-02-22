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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

В Германии парикмахер продал запись на первую стрижку после локдауна за €422

В немецком городе Байройт парикмахер Андреас Нуиссль на электронном аукционе продал запись на стрижку за €422.

стрижка

Парикмахер выставил на Ebay аукцион, где лотом стала запись на первую стрижку после окончания локдауна в Германии.

Он отметил, что начальная цена лота составляла €288. Однако участники аукциона подняли ее до €422. Победителем стал 43-летний местный житель Михаэль Хопф.

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Нуиссль сможет принять первого клиента на стрижку после 7 марта, когда закончится карантин в Германии.

Германия продлила до 7 марта жесткие ограничения, связанные с коронавирусом.

Эти ограничения действуют в стране с 16 декабря 2020 года. Они включают закрытие всех магазинов, кроме продуктовых, салонов красоты, спортивных клубов, бассейнов, музеев, театров, пабов и ресторанов.

Подробнее о карантине в Германии читайте на Фактах ICTV.

Источник:  Andreas Nuissl

Фото: Depositphotos

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