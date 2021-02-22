23 февраля по инициативе организации Humane Society International отмечают Международный день стерилизации животных.

К этому дню в мире проводят различные мероприятия, направленные на популяризацию стерилизации животных.

Также сегодня почитают память святого Прохора Печерского.

Именины 23 февраля отмечают Валентина, Анна, Антон, Аркадий, Галина, Прохор, Симон, Поликарп, Серенус, Харлампий, Изабелла.

Приметы на 23 февраля:

морозная погода сегодня предвещает теплый март;

иней на деревьях — к дождливому лету;

ясная Луна на небе предвещает грозовые дожди;

начатое в этот день дело будет иметь удачное завершение.

Что нельзя делать 23 февраля:

конфликтовать;

сильно менять свои планы;

откладывать дела на потом.

Календарь праздников на февраль

В календаре праздников на февраль 2021 года нет государственных праздников, поэтому и дополнительных выходных у украинцев не будет.

Однако в этом месяце много профессиональных праздников и других важных дат.