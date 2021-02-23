Когда в Украине празднуют День защитника и почему с этим праздником перестали поздравлять всех причастных 23 февраля — читайте в материале.

Какой праздник 14 октября 2021 года

Ежегодно 14 октября отмечают День защитника Украины. Праздновать его в этот день начали с 2014 года, когда президент подписал соответствующий указ.

Дата 14 октября была выбрана не случайно. Ведь именно на этот день приходится большой православный праздник — Покрова Пресвятой Богородицы, которую украинские казаки считали своей заступницей. Они изображали ее на хоругвях, молились в походах и называли церкви в ее честь.

Также 14 октября 1942 года считается символическим днем создания Украинской повстанческой армии.

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Какой праздник в Украине теперь вместо 23 февраля

До 2014 года 23 февраля в Украине праздновали День защитника Отечества. Он был установлен в СССР в 1922 году как День Красной армии и флота. А после Второй мировой войны с 1949 года праздник назывался День Советской армии и Военно-морского флота.

С 1999 по 2014 год официальный государственный праздник под названием День защитника Отечества праздновали в Украине по советской традиции 23 февраля.

Но когда в 2014 году войска России аннексировали Крым и вторглись на Донбасс, развязав войну, президентским указом было отменено празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Так 14 октября появился новый праздник — День защитника Украины.

Какой праздник в Украине 23 февраля

23 февраля в Украине — обычный день, никаких праздников сегодня нет. Только по церковному календарю в этот день чтят память святых Прохора и Харлампия.

Сегодня солнце начинает подниматься высоко над горизонтом, а морозы постепенно отступают.

Фото: Минобороны