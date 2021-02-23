Социальная сеть Clubhouse подтвердила, что в приложении произошла утечка данных.

Одному из пользователей удалось попасть в несколько комнат и получить доступ к разговорам, которые он потом транслировал на другой сайт.

Clubhouse заявил, что заблокировал пользователя. Компания также установила новые меры безопасности для предотвращения повторной потоковой передачи разговоров.

Интернет-обсерватория Стэнфордского университета первой сообщила об инциденте, но технический директор программы Дэвид Тиль подчеркнул, что распространение данных не было злонамеренным или взломом. Вместо этого он сказал, что это больше связано с тем, что пользователь решил нарушить условия обслуживания Clubhouse.

Взлом данных являются преднамеренными и обычно осуществляются кем-то, взломавшим систему для кражи данных.

С другой стороны, утечка данных — это инцидент, при котором конфиденциальная информация попадает в среду, не имеющую разрешения на доступ к информации.

Инцидент произошел из-за того, что пользователь понял, что можно одновременно находиться в нескольких чатах.

Поняв, как это работает, пользователь мог подключить API Clubhouse к своему веб-сайту и по сути поделиться своим логином удаленно с любым пользователем в интернете, который хотел слушать аудиочаты из приложения.

Основатели приложения Clubhouse разрабатывают способы монетизации в социальной сети. А пока они разбираются с этим, большие компании уже сосредоточились на формировании своей целевой аудитории в новой соцсети.

Как это происходит, а также, в какие скандалы угодил Clubhouse — расскажут Факты ICTV.