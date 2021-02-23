Женщины с именем Галина празднуют День ангела 23 февраля.

Имя Галина в греческой мифологии означает нимфу, которая олицетворяет чистое и спокойное море, поэтому женщины с этим именем очень уравновешены. Вместе с тем, они довольно импульсивны – на их решения часто влияют эмоции.

Галины достигают успеха благодаря самостоятельности и трудолюбию. Кроме того, они – надежные и верные друзья.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в открытках с Днем ангела Галины 2021.

В марте в Украине будет только один государственный праздник – Международный женский день. Поскольку 8 марта в этом году будет в понедельник, украинцы будут иметь один дополнительный выходной.

Ознакомиться с календарем праздников на март 2021 года можно в материале Фактов ICTV.