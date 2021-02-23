Гороскоп на неделю, с 22 по 28 февраля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Период ретроградного Меркурия закончился, теперь легче будет общаться и самовыражаться, а также достигать успеха в отношениях и работе. Неделя подходит для начинаний, многие находят ответы на вопросы.

Вы ощутите определенную энергию, которая поможет изменить жизнь в лучшую сторону. Однако это касается только тех, кто готов к активной интеллектуальной и физической работе.

25 февраля в 15.02 по киевскому времени Венера переходит в знак Рыб, Солнце в гармоничном аспекте с Ураном. Благодаря этому усилится интуиция, желание дарить и получать любовь. Встречи с новыми людьми и творческое самовыражение могут внезапно открыть новые перспективы.

Полнолуние в Деве 27 февраля в 10.18 по киевскому времени, способствует очищению пространства, принятию важных решений. Логика и расчетливость выходят на первый план. Подходящее время для занятий простыми повседневными делами, начала курса лечения, распутывания сложных жизненных ситуаций.

Гороскоп для Овнов

Об­ретаете внутреннюю силу и решимость, вам легче будет понять свое подсознание. Благоприятное время для разного рода новаций и усовершенствований. Спокойствие поможет преодолеть любые неудачи и неприятности. Ограничения и рамки не будут вызывать негативной реакции. Привычная рабочая обстановка может измениться. Этот период может дать вам силы избавиться от вредных привычек и всего, что мешает вашему здоровью, изменить режим питания в лучшую сторону. Придет ясность и понимание того, что конкретно вам нужно. Первостепенной заботой может стать ваше здоровье и уход за вашими домашними животными.

Гороскоп для Тельцов

Появляется возможность плодотворно завершить работу над творческим проектом и обрести моральное и материальное удовлетворение. Вероятно, появится желание и заняться тем делом или бизнесом, о котором вы давно мечтали. Завершение месяца благоприятно для активной социальной жизни. Также в этот период могут быть затронуты темы любви, романтики, бурного увлечения, а также дружеские связи. Возможны любовные треугольники, интриги и раскрытие каких-то тайн. Могут быть приятные известия о ваших детях, встречи со взрослыми детьми. В зависимости от существующей ситуации решаются вопросы, связанные с бизнесом.

Гороскоп для Близнецов

Пришло время определить вектор развития. Много внимания нужно уделять вопросам карьеры и профессионального роста. Возникнет необходимость найти точку равновесия между домом и работой. Репутация, самооценка и способность к реали­зации собственных амбиций повысятся. Если вы распознаете благоприятные возможности, то сможете воспользоваться удачными обстоятельствами, ко­торые принесут вам признание. Хорошо складываются отношения с начальством, представителями власти и влиятельными людьми. Не исключен опыт повторения кармических ситуаций прошлого и своего рода дежавю.

Гороскоп для Раков

Время развития и приобретения новых навыков, а также их применения на практике. Интеллектуальный или профессиональный статус будет в приоритете. Возможно, возникнет необходимость повысить квалификацию, а может появиться удачная возможность путешествия в другую страну. Усиливается конкуренция, благодаря которой вы станете опасным соперником. Повседневные контакты, близкие и родственники будут на вас сильно влиять. Все, что связано с коммуникациями, информацией, обучением, близкими, транспортом и работой с техникой становится очень важным.

Гороскоп для Львов

Вы очень хорошо начинаете понимать поведение и мотивы других людей с точки зрения психологии, а это дает вам особую силу. Вы ощутите свободу, есть большая вероятность позитивных трансформаций, если правильно воспользоваться потенциалом периода и детально продумать свои действия. Деньгам и положению, обретенному благодаря семей­ным связям, наследству, деловому партнерству и браку, стоит уделить особое внимание. Возможна выплата или получение долгов, займы, удачное время для применения или развития навыков, ко­торые помогут вам обрести финансовую независимость.

Гороскоп для Дев

Ситуация по всем жизненным сферам значительно улучшится. Если возникнут трудности в отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях, то существенного негативного влияния не будет. Желательно сменить стиль одежды, что-то поменять в своей внешности, и вы сможете привлечь внимание нужных вам людей. В партнерских как деловых, так и личных отношениях наступит ясность. Возможно, придется принимать серьезное решение, касаемо дальнейшего развития личных или деловых отношений. Если вы одиноки, то одно из знакомств может оказаться судьбоносным.

Гороскоп для Весов

Неделя благоприятна для выхода в свет, помолвки или бракосочетания, а также для совместных дел с романтическим партнером. Вы можете рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку партнера, начальника и влиятельных людей, особенно среди представителей противоположного пола. Не исключено вовлечение в служебный роман. Удачный период для людей, связанных с искусством, торговлей драгоценностями. Можете рассчитывать на получение ссуды, успешное решение юридических дел. В конце месяца возможно завершение какого-то проекта. Появляется возможность преодолеть скрытые проблемы, завершить дела, очистить сознание.

Гороскоп для Скорпионов

Внешний фон событий смягчается, увеличивается жизненная сила и трудоспособность, что позволит вам решить большинство задач. Доброжелательность и дружелюбие помогут вам избавиться даже от затянувшихся конфликтов с любимыми или родственниками. Это время развития и приобретения новых навыков, а также применения их на практике. Появится возможность поучиться, получить дополнительную специальность или повысить квалификацию. Деловые поездки, командировки, участие в различных обсуждениях, принесут новые возможности и полезную информацию. Завершение месяца будет благоприятным, прошлые ошибки удается исправить.

Гороскоп для Стрельцов

Любое общение в этот период будет эмоциональным, возможны интересные знакомства по переписке, встречи, знакомства в дороге или начало новых любовных отношений. Удачное время для проведения вебинаров, онлайн-мероприятий, конференций, рекламы. Также благоприятно будут проходить встречи с нужными людьми, разного рода переговоры. Завершение месяца удачно для сдачи экзаменов или зачетов, защиты дипломов и проектов, а также для поездок, связанных с общественной или творческой деятельностью. Вашему положению в обществе и репутации нужно будет уделить максимум внимания. Могут проясниться вопросы предназначения в жизни, целей, статуса.

Гороскоп для Козерогов

Благоприятное время для личных взаимоотношений, но любовные связи могут влиять на работу. Романтические отношения на работе могут оказаться полезными и открыть новые перспективы. Если была актуальна тема образования, то в ней, наконец-то наступит ясность. Благоприятный период для изучения иностранных языков, возможно знакомство с иностранцем. Центром внимания будут путешествия или духовная сфера жизни. Возможно, возникнет вопрос завершения отношений или перехода их на новый уровень. Вероятны новости, касающиеся юридических дел или судебного разбирательства. Актуальна тема решения вопросов в международных отношениях.

Гороскоп для Водолеев

Вас ждет финансовый успех, получение прибыли или задолженности, возврат денег или имущества. Можете рассчитывать на финансовую помощь, поддержку и понимание, со стороны вышестоящих. Неделя подходит для деловых визитов, создания объединений и открытия предприятий. События могут затронуть темы общих финансов и наследства. Возможно, вам захочется пересмотреть или объединить финансовые ресурсы, бизнес, совершить крупную покупку. Если вы имеете долговые обязательства, вам придется переоформить кредит, ипотеку, могут возникнуть проблемы с налогами или страховками. Но может быть завершение какой-то ситуации, связанной с деньгами, которая слишком долго не могла разрешиться.

Гороскоп для Рыб

Возможно, возникновение связи, которую вы с партнером не желаете афишировать. В личной жизни могут раскрыться тайны и секреты ваших партнеров, в этом случае будет поставлена точка в отношениях. Либо же любовная связь выйдет на более интимный уровень, что послужит серьезным трансформациям вашей личности. Также могут просыпаться скрытые страхи, разного рода комплексы – поговорите с любимым человеком, если вы одиноки – обратитесь к родственникам. Одиночество противопоказано в этот период, если только оно не связано с творческой работой. Чувства становятся более заметными, а ваши романтические желания исполняются. Происходит некое переосмысление отношений.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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