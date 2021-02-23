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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Илон Маск потерял $15 млрд за день после твитов о биткоине

Состояние руководителя компании Tesla Илона Маска за сутки сократились на $15,2 млрд. Теперь у него на счету $183 млрд.

Ілон Маск

Таким образом Маск опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей в мире. А первое место вновь возглавил основатель Amazon Джефф Безос с $186 млрд.

Состояние Маска сократилось после падения акций компании Tesla на 8,6%, которые теперь стоят около $710 за бумагу. Это рекордное падение акций Маска с сентября 2020 года.

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Акции Tesla могли подешеветь из-за твитов Илона Маска. Тогда он заявил, что Bitcoin почти такой же бред, как и наличные деньги. Он написал об этом через две недели после того, как Tesla инвестировала $,15 млрд в Bitcoin.

Третье место в списке богачей традиционно занимает основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием $135 млрд.

На четвертом месте находится руководитель Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с $118 млрд.

Закрывает пятерку самых богатых людей планеты основатель Facebook Марк Цукерберг с цифрой в более чем $97 млрд.

Накануне Илон Макс заявил, что биткоин почти такой же бред, как наличные деньги. Однако он отметил, что ключевое слово здесь почти.

Источник: Bloomberg

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