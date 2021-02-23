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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Календарь праздников на февраль 2021

Календарь праздников в феврале пестрит разными датами, однако дополнительных выходных украинцы не получат.

Календарь праздников на февраль 2021

В частности, 14 февраля отмечают самый романтичный праздник День Святого Валентина.

Согласно церковному календарю, 19 февраля начнется Великий пост.

Также с 24 февраля по 1 марта украинцы будут отмечать Масленицу.

Календарь праздников на февраль:

  • 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака
  •  4 февраля — День безопасного Интернета
  •  6 февраля — Международный день бармена
  •  9 февраля — Международный день стоматолога
  •  11 февраля — Всемирный день больного
  •  14 февраля — День Святого Валентина
  •  14 февраля — День компьютерщика
  •  15 февраля — Международный день онкобольного ребенка
  •  15 февраля — День чествования участников боевых действий на территории других государств
  •  15 февраля — Сретение Господне
  •  17 февраля — День спонтанного проявления доброты
  •  20 февраля — Всемирный день социальной справедливости
  •  21 февраля — Международный день родного языка
  •  22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений.

Календарь праздников в феврале 2021

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Календарь праздников на 2021 год

В 2021 году календарь праздников насчитывает много памятных дат, а также официальных государственных праздников, благодаря которым украинцы получат дополнительные выходные.

Смотрите также детальный календарь неофициальных праздников на 2021 год — смотрите на Фактах ICTV.

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