23 февраля по церковному календарю празднуют именины Валентины. Это имя латинского происхождения и в переводе означает: сильная, здоровая, жизнеспособная.

А еще все женщины с этим именем очень хорошие и человечные.

Если среди ваших близких и друзей есть женщины с таким именем, поздравьте их с именинами стихотворением или СМС из подборки Фактов ICTV.

***

Валентине – радости и счастья

В именины хочется желать,

И любви огромной и манящей,

И суметь в руках ее держать.

Будь красивой, доброй и веселой,

В жизни не сдавайся никогда,

Коль споткнулась – поднимайся снова,

Только лишь вперед иди всегда!

***

У тебя сегодня праздник, Валентина,

И поздравить я тебя спешу.

Я желаю мудрой быть и сильной,

SMS-кой я тебя прошу:

Просто, будь счастливой и успешной,

Ведь сильна ты именем своим!

Только годы пусть идут неспешно,

Никогда не поддавайся им!

***

Все перья из хвоста павлина

С твоею не сравнятся красотой,

Сестра моя, сестренка Валентина –

Красавица и умница, с тобой

Любой бы счастлив стал и светел!

Но в именины в прочем не о том –

Желаю я тебе, чтоб беды – в пепел!

А счастье в доме черпалось ведром!

***

В День ангела Валюше я желаю

Такой же совершенной оставаться.

И счастьем всю планету наполняя,

Как солнце, из-за тучек улыбаться.

Любимая, пусть сбудутся надежды,

Мечты твои, капризы и желанья.

Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,

Забудешь ты о разочарованьях.

***

Валентина, Валечка, Валюша,

Ты всегда чужие греешь души,

Ты всегда торопишься помочь,

Безотказно руку подашь,

Весела, заботлива, игрива,

И щедра на радость и на диво,

Пусть тебе сопутствует успех

И всегда звучит твой чистый смех!

Православные праздники в 2021

Все большие церковные праздники и другие важные даты собраны в православном календаре на 2021.

Кстати, на период с 22 по 28 февраля выпадает сплошная седмица – Неделя Мытаря и Фарисея.