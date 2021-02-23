23 февраля по церковному календарю празднуют именины Валентины. Это имя латинского происхождения и в переводе означает: сильная, здоровая, жизнеспособная.
А еще все женщины с этим именем очень хорошие и человечные.
Если среди ваших близких и друзей есть женщины с таким именем, поздравьте их с именинами стихотворением или СМС из подборки Фактов ICTV.
***
Валентине – радости и счастья
В именины хочется желать,
И любви огромной и манящей,
И суметь в руках ее держать.
Будь красивой, доброй и веселой,
В жизни не сдавайся никогда,
Коль споткнулась – поднимайся снова,
Только лишь вперед иди всегда!
***
У тебя сегодня праздник, Валентина,
И поздравить я тебя спешу.
Я желаю мудрой быть и сильной,
SMS-кой я тебя прошу:
Просто, будь счастливой и успешной,
Ведь сильна ты именем своим!
Только годы пусть идут неспешно,
Никогда не поддавайся им!
***
Все перья из хвоста павлина
С твоею не сравнятся красотой,
Сестра моя, сестренка Валентина –
Красавица и умница, с тобой
Любой бы счастлив стал и светел!
Но в именины в прочем не о том –
Желаю я тебе, чтоб беды – в пепел!
А счастье в доме черпалось ведром!
***
В День ангела Валюше я желаю
Такой же совершенной оставаться.
И счастьем всю планету наполняя,
Как солнце, из-за тучек улыбаться.
Любимая, пусть сбудутся надежды,
Мечты твои, капризы и желанья.
Пусть будет каждый день лучше, чем прежний,
Забудешь ты о разочарованьях.
***
Валентина, Валечка, Валюша,
Ты всегда чужие греешь души,
Ты всегда торопишься помочь,
Безотказно руку подашь,
Весела, заботлива, игрива,
И щедра на радость и на диво,
Пусть тебе сопутствует успех
И всегда звучит твой чистый смех!
Православные праздники в 2021
Все большие церковные праздники и другие важные даты собраны в православном календаре на 2021.
Кстати, на период с 22 по 28 февраля выпадает сплошная седмица – Неделя Мытаря и Фарисея.