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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

В Украину хоть и медленно, но возвращается тепло: погода на 23 февраля (КАРТА)

Пускай медленно, но согласно прогнозу погоды, в Украину постепенно возвращается тепло.

pogoda

На Западе страны будет облачная с прояснениями погода. Температура днем 6°…8°, ночью -5°…-1°.

В северных регионах также без осадков. Днем столики термометров покажут -5°…1°, а ночью -5°…-3°. Однако в Сумской области все еще будут сохраниться морозы до -12°.

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В центральных областях облачно с прояснениями. Днем -4°…0°, ночью -6°…-3°.

На Востоке Украины все еще будет холодно: днем -11°…-9°, а ночью -13°…-11°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к достаточно теплой погоде. Температура днем 2°…8°, ночью -5°…0°.

Погода на 23 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода на февраль

По прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Относительно морозов – последний месяц зимы ожидается мягче января.

Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.

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