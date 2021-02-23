24 февраля День святого Власа. Христианская церковь в этот день отмечает день памяти великомученика Власа, епископа Севастийского, жившего в IV веке. Во времена гонения на христиан он жил на горе Аргеос и при жизни отличился большим благочестием.
Житие святых рассказывает, что к нему приходили звери и прилетали птицы со всей округи, и Власий наблюдал за ними: кого-то кормил, кого-то лечил и давал приют. Также Власий занимался бедными людьми. В доказательство такой опеки рассказывается, как святой Влас вернул бедной вдове последнего вепря, которого украл волк.
Именины 24 февраля отмечают Всеволод, Гавриил, Георгий, Дмитрий, Захар.
Приметы на 24 февраля:
- Если в этот день много снега, то скоро наступит весна и в мае будет много зелени.
- Оттепель наступила в этот день — морозов больше не будет.
- Если много длинных сосулек, то весна поздняя будет.
- Гром — к сильным ветрам.
Что нельзя делать 24 февраля:
- В этот день категорически запрещены ссоры в семье.
- Не рекомендуется в этот день находиться в неубранном доме.
Календарь праздников на март
В календаре праздников на март украинцев ждет один государственный праздник — Международный женский день. Это означает, что граждане будут иметь один дополнительный выходной в этом месяце.
Кроме того, в календаре немало неофициальных и профессиональных праздников.