В четверг, 25 февраля, антициклон Илонка полностью вытеснит атмосферный фронт северного циклона с территории Украины.

Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.

В Укргидрометцентре подтвердили, что 25 февраля ожидается солнечная погода, без осадков, температура будет постепенно повышаться, хотя ночью еще холодно.

Максимальные +16 ожидаются днем в западных регионах, ночью здесь около 0.

На Юге страны ночью до -4, днем потеплеет до +13.

В центральных областях ночная температура -1 -5, а днем до +9.

На Севере ночью 0 -6, днем – от -2 до +8.

В то же время в восточных областях еще сильные морозы ночью – от -11 до -13, днем же -1 +3.

В Киеве без существенных осадков, температура ночью 0 +2, днем +6 +8.

В целом морозную и снежную погоду в Украине в феврале 2021 прогнозировали синоптики, но обещали потепление в конце месяца.

А средняя месячная температура февраля составит от -3 до +2.