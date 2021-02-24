В четверг, 25 февраля, антициклон Илонка полностью вытеснит атмосферный фронт северного циклона с территории Украины.
Такой прогноз озвучила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети.
В Укргидрометцентре подтвердили, что 25 февраля ожидается солнечная погода, без осадков, температура будет постепенно повышаться, хотя ночью еще холодно.
Максимальные +16 ожидаются днем в западных регионах, ночью здесь около 0.
На Юге страны ночью до -4, днем потеплеет до +13.
В центральных областях ночная температура -1 -5, а днем до +9.
На Севере ночью 0 -6, днем – от -2 до +8.
В то же время в восточных областях еще сильные морозы ночью – от -11 до -13, днем же -1 +3.
В Киеве без существенных осадков, температура ночью 0 +2, днем +6 +8.
В целом морозную и снежную погоду в Украине в феврале 2021 прогнозировали синоптики, но обещали потепление в конце месяца.
А средняя месячная температура февраля составит от -3 до +2.