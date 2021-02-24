Погода на 24 февраля 2021 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Согласно прогнозам синоптиков, 24 февраля в Украине ожидается переменчивая погода.
В западных регионах будет облачная с прояснениями погода. Температура днем 6°…10°, ночью -4°…0°.
На Севере страны пройдет мокрый снег. Днем -3°…2°, ночью -14°…-1°.
В центральных областях также осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров покажут -5°…0° днем и -13°…-4° ночью.
На Востоке Украины облачная с прояснениями погода. Днем -8°…-5°, ночью -19°…-14°.
Жителям южных регионов стоит приготовиться к достаточно ясной погоде, без осадков. Температура днем -3°…1°, ночью -6°…0°.
Погода на февраль
По прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.
Относительно морозов – последний месяц зимы ожидается мягче января.
Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.