Подробный гороскоп на полнолуние 27 февраля 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

27 февраля в 10.18 по киевскому времени произойдет полнолуние в Деве.

Луна характеризует основные жизненные потребности, инстинкты и эмоции, которые в день полнолуния значительно усиливаются. Каждый человек смены фаз Луны ощущает на себе, отмечая изменения в самочувствии и настроении.

Полнолуние — особое время, когда энергетика пространства меняется и сил становится в избытке. В карте лунных соответствий качествам полнолуния соответствует Марс, планета активности, силы, воинственности. В эти сутки появляется возможность выполнить множество дел, однако важно быть последовательными, чтобы исключить ошибки и неточности. Однако в этот день возможны эмоциональные срывы, бессонница, если не получится выполнить физическую работу.

Полнолуние 27 февраля произойдет в субботу, этот день недели находится под управлением Сатурна. Это позитивный фактор, который поможет оформить и закрепить результат, структурировать любые процессы. Управитель полнолуния в знаке Дева – Меркурий, а он способствует истинному понимаю происходящих событий, помогает устранить неразбериху в делах и мыслях. При этом, велика вероятность беспричинной резкой смены настроения. Спонтанные решения и спешка в делах могут ухудшить ситуацию.

Старайтесь не затрагивать политические и финансовые темы в это полнолуние, иначе конфликты неизбежны.

Удачный день для того, чтобы выставить на продажу все, что хотите. Многие получат награду за проделанную работу.

Подходящее время, чтобы возобновить занятия спортом, сесть на диету, провести профилактические мероприятия, обследование или диагностику.

У людей с чувствительными желудком и кишечником могут возникнуть проблемы с пищеварением. Лучше отказаться от жирной и тяжелой пищи, хотя бы в период полнолуния, за день до и после, пока Луна в Деве.

В день полнолуния можно планировать что-то новое, строить планы на будущее и расписывать по пунктам все действия, но начинать что-то новое не стоит – отложите это до новолуния 13 марта.

В день полнолуния 27 февраля лучше отказаться от участия в светских мероприятиях, ограничить себя в развлечениях. Если случаются конфликты, то их важно решать на паритетной основе, не оскорбляя самолюбия партнера. Это полнолуние запускает процесс постепенного и медленного развития. Ближайшие две недели после полнолуния мы будем под влиянием Девы, поэтому ради гармонии необходимо терпение, кропотливый труд, сосредоточенность.

Гороскоп здоровья

С помощью планет и знаков зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом.

Общий гороскоп по знакам зодиака носит рекомендательный характер и не может заменить личную консультацию астролога или врача.

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