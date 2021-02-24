Twitter заблокировал 100 связанных с Россией аккаунтов

Компания Twitter заблокировала навсегда 373 аккаунтов, 100 из которых связаны с Россией.

Об этом она сообщила в официальном заявлении.

— Наше первое расследование выявило и удалило сеть из 69 поддельных аккаунтов, которые имеют надежную привязать к российским государственным субъектам.

Некоторые из этих сообщений дополняли рассказы, которые были связаны с российским правительством, одновременно другая часть сети была сосредоточена на подрыв веры в альянс НАТО и его стабильность.

Вторая группа из 31 аккаунта — вероятно связана с Агентством интернет-исследований — Ольгинской фабрикой троллей. Эти аккаунты вели информационную войну против Европы и США.

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Всего Twitter заблокировал аккаунты, связанные с Россией, Арменией и Ираном. В том числе 35 аккаунтов, связанных с правительством Армении, которые распространяли негативную информацию об Азербайджане.

Дело о дезинформации

Главы компаний Facebook, Twitter и Google дадут показания по делу о дезинформации в сети. Слушания пройдут в Комитете Палаты представителей США по энергетике и торговле.

На слушаниях будут присутствовать руководитель Facebook Марк Цукерберг, глава Twitter Джек Дорси и гендиректор Google Сундар Пичаи.

Руководителей заслушают 25 марта 2021 года в дистанционном режиме.

Источник: Twitter