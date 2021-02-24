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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

С рюкзаком и фонариком: в одесских катакомбах нашли скелет человека (18+)

В катакомбах Одессы нашли скелетированные останки человека, а также нож и бульбулятор.

С рюкзаком и фонариком: в одесских катакомбах нашли скелет человека (18+)

Остатки, в частности, череп человека обнаружил местный исследователь катакомб, который спустился под землю в центре Одессы под бульваром им. Михаила Жванецкого.

Также он нашел рядом с костями рюкзак, фонарик и одежду. Кроме того, рядом с останками были нож и устройство для приема наркотических веществ, который называется бульбулятор.

Остатки обнаружили вечером 23 февраля. Однако поднять их на поверхность не удалось из-за темного времени суток. Поэтому соответствующие меры, в частности поднятия костей, перенесли на сегодня.

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Сейчас тело умершего отправили на экспертизу.

Недавно в национальном природном парке Тузловские лиманы в Одесской области экологи нашли останки древнего животного.

Экологи предполагают, что это может быть мамонт или мастодонт, а может и другое древнее существо, проживавшее на Причерноморье.

Источник: 7 канал 

Фото: 7 канал

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