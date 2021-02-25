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Євгенія Шапоренко |

GitHub Gist не заблокируют в Украине — Федоров

Министерство цифровой трансформации Украины не позволит заблокировать IТ-ресурс GitHub Gist.

Михаил Федоров

Об этом заявил глава министерства Михаил Федоров.

— Мы не дадим и не будет заблокирован GitHub Gist, — написал вице-премьер министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что по этому вопросу скоро будет официальное заявление МВД, Мининформполитики, Минцифры.

GitHub Gist не заблокируют в Украине — Федоров

GitHub — это один из крупнейших веб-сервисов для хостинга IT-проектов и их совместной разработки.

Блокировка сайтов в Украине

 

Фото: УНИАН

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