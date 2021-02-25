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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

На 360 градусов: NASA опубликовало первое панорамное фото с Марса

Национальное аэрокосмическое агентство США NASA показало первое панорамное фото Марса, которое прислали с ровера Perseverance.

На 360 градусов: NASA опубликовало первое панорамное фото с Марса

Марсоход сделал такой снимок со своего места посадки в кратере Езеро. Первую панораму Марса сделали благодаря мультиспектральному стереоскопическому устройство Mastcam-Z.

Mastcam-Z — это устройство визуализации, в котором доступна функция масштабирования. Благодаря ей камеры могут увеличивать масштаб, фокусировать и снимать видео высокой четкости даже в космосе, а также делать панорамные цветные и трехмерные изображения.

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Таким образом робот может помочь подробно изучить как близкие, так и дальние объекты.

Камеры также помогут команде миссии определить, какие образцы с планеты ровер может отобрать для дальнейшего анализа на Земле.

Марсоход Perseverance

Национальное аэрокосмическое агентство США NASA посадило на Марс орбитальную станцию Perseverance. Он приземлился на поверхность Марса за семь минут в прямом эфире.

Орбитальная станция периодически делает фотографии с планеты и отправляет их в центр управления NASA. С марсохода Perseverance уже отправили более 20 тыс. фото, а на днях NASA опубликовала первые видео и аудио с Марса.

Ключевая цель миссии — поиск признаков древней микробной жизни. Благодаря этому исследованию впервые в истории могут собрать образцы с поверхности Красной планеты, которые доставят на Землю для дальнейшего анализа.

Источник: NASA

Фото: Pixabay

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