СБУ заблокировала российскую ботоферму

Служба безопасности Украины заблокировала работу ботоферм на Львовщине, которыми руководили спецслужбы РФ. Они распространяли дезинформацию о ситуации в Украине с целью наращивания панических настроений среди украинцев.

Следствием было установлено, что несколько граждан обеспечивали отдаленную регистрацию аккаунтов на популярных сайтах и ​​в соцсетях через российскую веб-платформу.

Преступники использовали сим-карты украинских и российских мобильных операторов для создания большого количества анонимных учетных записей, по которым затем распространяли фейки.

При обыске правоохранители изъяли компьютерную технику и почти 900 идентификаторов сим-карт.

Специалисты СБУ также установили, что именно эти люди занимались псевдоминированием общественных объектов на территории области.

Российские спецагенты в Украине

12 февраля СБУ сообщила о задержании двух украинцев, завербованных ФСБ РФ.

Злоумышленники собирали секретную информацию о Вооруженных силах Украины и передавали ее так называемым кураторам.

Агентов задержали во время имитированной передачи секретных документов, им объявлено подозрение за государственную измену.