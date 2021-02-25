По предварительным прогнозам синоптиков, погода в феврале 2021 будет достаточно снежной. В отдельные дни возможен снег с дождем.

Относительно морозов – последний месяц зимы ожидается мягче января.

Минимальные -9 возможны ночью в середине февраля, а дневная температура будет колебаться в диапазоне — от -3 до +2.

В то же время народные синоптики еще в декабре прогнозировали, что февраль может оказаться самым холодным месяцем зимы, и предусматривали морозы до -10 -14.

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Как пережить морозы

Чтобы пережить морозы без риска для здоровья, первое и главное правило — хорошо поесть, желательно жирной пищи, конечно, при отсутствии противопоказаний.

А поддержать организм в такую погоду помогут такие витаминные коктейли, как морс и узвар.

Среди других советов — больше двигаться, долго не стоять на открытом морозном воздухе.

Источник: Gismeteo