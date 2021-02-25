В Украине суд обязал провайдеров заблокировать 426 сайтов

Национальная комиссия по вопросам связи и информатизации опубликовала перечень сайтов, которые провайдеры должны заблокировать. Большая часть ресурсов, которые попадают под бан — мелкие новостные сайты, а также фишинговые страницы.

Среди масштабных ресурсов, которые попадают под блокировку, российский РБК. Также под бан попал TGStat — аналитический портал для отслеживания активности в Telegram.

Кроме того, в списке немало сайтов посвященных криптовалюте.

Комиссия ссылается на решение следственного судьи Голосеевского районного суда. Речь идет о расследовании мошенничества в особо крупных размерах. Согласно решению суда, на сайты необходимо наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании веб-ресурсов.

Фактически, провайдеры должны закрыть доступ пользователей до этих сайтов.

Список заблокированных сайтов:

В Україні суд зобов’язав провайдерів заблокувати 426 сайтів