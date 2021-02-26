26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости. Таким образом люди пытаются отвлечь внимание от ежедневной суеты.
Лозунг этого праздника – не торопись и наслаждайся моментом.
В Украине сегодня отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.
Эта памятная дата отмечается с 2016 года для чествования крымских татар, которые провели в 2014 году митинг в поддержку суверенитета Украины.
Именины 26 февраля празднуют Стефан, Семен, Мартиниян, Светлана, Зоя, Фотиния, Тимофей, Злата, Артем, Анна.
Приметы на 26 февраля:
- чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето;
- слышите громкое пение синиц – будет ранняя весна;
- если небо затянули облака, то скоро придет потепление;
- туманный круг вокруг солнца предвещает снегопад;
- если день будет мрачным, жди поздней весны.
Что нельзя делать 26 февраля:
- лениться;
- решать финансовые вопросы;
- вышивать или шить.
С 8 по 14 марта православные христиане будут отмечать Масленицу, а уже с 15 числа начнется Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением. На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021 года на сайте Фактов ICTV.