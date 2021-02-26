26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости. Таким образом люди пытаются отвлечь внимание от ежедневной суеты.

Лозунг этого праздника – не торопись и наслаждайся моментом.

В Украине сегодня отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

Эта памятная дата отмечается с 2016 года для чествования крымских татар, которые провели в 2014 году митинг в поддержку суверенитета Украины.

Читайте Календарь праздников на март 2021

Именины 26 февраля празднуют Стефан, Семен, Мартиниян, Светлана, Зоя, Фотиния, Тимофей, Злата, Артем, Анна.

Приметы на 26 февраля:

чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето;

слышите громкое пение синиц – будет ранняя весна;

если небо затянули облака, то скоро придет потепление;

туманный круг вокруг солнца предвещает снегопад;

если день будет мрачным, жди поздней весны.

Что нельзя делать 26 февраля:

лениться;

решать финансовые вопросы;

вышивать или шить.

С 8 по 14 марта православные христиане будут отмечать Масленицу, а уже с 15 числа начнется Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением. На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021 года на сайте Фактов ICTV.