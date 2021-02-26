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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

Какой праздник 26 февраля

26 февраля отмечается Всемирный день неторопливости. Таким образом люди пытаются отвлечь внимание от ежедневной суеты.

26 лютого

Лозунг этого праздника – не торопись и наслаждайся моментом.

В Украине сегодня отмечают День крымского сопротивления российской оккупации.

Эта памятная дата отмечается с 2016 года для чествования крымских татар, которые провели в 2014 году митинг в поддержку суверенитета Украины.

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Именины 26 февраля празднуют Стефан, Семен, Мартиниян, Светлана, Зоя, Фотиния, Тимофей, Злата, Артем, Анна.

Приметы на 26 февраля:

  • чем холоднее последняя неделя февраля, тем жарче будет лето;
  • слышите громкое пение синиц – будет ранняя весна;
  • если небо затянули облака, то скоро придет потепление;
  • туманный круг вокруг солнца предвещает снегопад;
  • если день будет мрачным, жди поздней весны.

Что нельзя делать 26 февраля:

  • лениться;
  • решать финансовые вопросы;
  • вышивать или шить.

С 8 по 14 марта православные христиане будут отмечать Масленицу, а уже с 15 числа начнется Великий пост перед Светлым Христовым Воскресением. На какие еще даты следует обратить внимание в первый месяц весны, читайте в церковном календаре на март 2021 года на сайте Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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