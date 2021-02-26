Билл Гейтс объяснил в Clubhouse, стоит ли покупать биткоины

Основатель компьютерной корпорации Microsoft Билл Гейтс в чате новой соцсети Clubhouse рассказал, что никогда не инвестировал свои финансы в биткоины (Bitcoin).

По словам Гейтса, он предпочитает инвестировать в компании, которые могут создать новые продукты. Основатель Microsoft в качестве примера привел вакцины от таких инфекционных болезней как малярия и корь.

Миллиардер сказал, что свой выбор о вложении средств он делал не на основании того, будет ли предмет инвестиций дорого стоить для других.

В более раннем интервью он обсуждал энтузиазм основателя Tesla Илона Маска относительно виртуальной валюты. Тогда он сказал, что нужно быть осторожными тем людям, у которых меньше денег, чем у Илона Маска.

Стоимость биткоина подскочила почти на 50% после того, как Tesla сообщила, что приобрела виртуальную валюту на $1,5 млрд и планирует вскоре принимать ее в качестве оплаты. Однако позже цена биткоина упала на 20%.

Самый богатый человек в мире

На этой неделе состояние руководителя компании по изготовлению электрокаров Tesla Илона Маска за сутки сократились на $15,2 млрд. Теперь у него на счету $183 млрд.

Таким образом Маск опустился на второе место в рейтинге самых богатых людей в мире. А первое место вновь возглавил основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $186 млрд. Безос уже три раза в 2021 году смог отобрать у Маска звание самого богатого человека в мире.

Акции Tesla могли подешеветь из-за твитов Маска, в которых он заявил Bitcoin почти такой же бред, как и наличные деньги. Он написал об этом через две недели после того, как компания Tesla инвестировала $15 млрд в виртуальную валюту биткоин.

Источник: BBC